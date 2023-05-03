سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل مستوياته ويسجل 2650 جنيها صباح اليوم

قفز سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية بشكل قوي صباح اليوم وسط مخاوف من أزمة مالية أمريكية، فيما يستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 عند مستوياته في سوق الصاغة وسط تذبذب في السعر محليا متأثرا بالطلب عليه.

ومازال الترقب يسود تعاملات سوق الصاغة حول قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ومدي تأثيره على الأسواق العالمية، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2650 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3017 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات جديد بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 3017 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2650 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته المرتفعة خلال التعاملات ليبلغ 2650 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2274 جنيهًا)

كما استقر في التعاملات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 2274 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الطلب عليه بشكل قوي ليبلغ نحو 21200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبائك الذهب عيار 24 نحو 93527 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.017 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وافتتحت بورصة المعادن تعاملات جلسه اليوم على صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا الي نحو 2014 دولارا.

ويتوقع البعض قيام الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% ما سيكون له تأثير على الاستثمار في المعدن الأصفر.