سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل مستوياته المنخفضة ويسجل 2350 جنيها

مازال الاستقرار يسيطر على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الثلاثاء 6-6-2023 لليوم الثاني على التوالي، رغم تراجع أسعار الذهب عالميا في بورصة المعادن الدولية في ثاني جلساتها الأسبوعية.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

أما عن أسعار الذهب محليا فإنها تتحرك في نطاق ضيق ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2350 جنيها للجرام غير شامل المصنعية التى تضاف على كل جرام.

سعر الذهب عيار 18

ويسيطر التذبذب على الأسعار عالميا ومحليا قبل اجتماع البنك الفيدرالي المرتقب خلال الأسبوع القادم، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2015 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فقد بلغ مستويات 18800 جنيه والذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، فيما يسود هدوء في الطلب على المعدن الأصفر محليا.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يأتي وسط ترقب في الأسواق لتحركات مقبلة في سوق الذهب العالمي اعتمادا على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم، هذا بالإضافة إلى هدوء حذر في الأسواق المصرية.

حصل سعر الذهب في مصر على الاستقرار الحالي بعد سلسلة من التحركات العنيفة التي دفعت الأسعار لتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، قبل أن تتدخل الجهات المعنية بعدد من المبادرات التي ساعدت على حدوث استقرار وهدوء في الأسعار لنصل إلى الوضع الحالي.

توافقت هذه المبادرات مع تراجع حدة الطلب المحلي وانخفاض في أسعار الذهب المحلي لتعود أسعار الذهب إلى الاستقرار عند المستويات الحالية ،لكن بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أداء الذهب في ظل استمرار العوامل التي دفعته إلى الارتفاع في الأساس.

من جهة أخرى صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الدولة لن تلجأ للاقتراض إلا للضرورة وللمشروعات ذات العائد التنموي وبشروط ميسرة، موضحة أنه في ظل عدم اليقين الذي يتعرض له الاقتصاد المصري وباقي دول العالم فقد تم وضع ضوابط لعملية الاقتراض ولن يتم الحصول على قروض جديدة إلا التي ترتبط بالأمن الغذائي أو بالطاقة.

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع محدود خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع الأسعار أمس، يأتي هذا في ظل تضارب التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وآخرها بيانات قطاع الخدمات.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1960 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.1% خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.8% ليربح قرابة الـ 15 دولارا.