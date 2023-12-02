سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل قفزاته ويلامس 2800 جنيه مساء

صعد في التداولات المسائية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023 في سوق الصاغة بمختلف المحافظات لتستفيد من تحرك الأونصة عالميا بعد انتهاء التداولات للإجازة الأسبوعية مساء وسط توقعات بمواصلتها الارتفاع بعد عودة التعاملات الاثنين المقبل.

وقفز سعر الجرام في التداولات المسائية بقيمة 20 جنيها بالتزامن مع هدوء الطلب على المشغولات وارتفاعه على الجنيهات والسبائك وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازية، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا مستويات 2795 جنيها مقابل 2775 جنيها صباحا غير شامل المصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023 في التقرير التالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 (3194 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر تحرك جديد ليبلغ نحو 3194 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2795 جنيه)

وارتفع مساءا في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بمنتصف التعاملات ليسجل 2795 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2395 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مكاسب بقيمة 20 جنيها ليستفيد من صعود الاوقية عالميا ، ليبلغ نحو 2395 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22360 جنيه)

واستفاد ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر من صعود المعدن ليربح 160 جنيها ليصل الى 22360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري فقد صعدت لتبلغ 99014 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.194 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك ملحوظ في سعر اوقية الذهب لتبلغ سعر الاوقية 2042 دولار.