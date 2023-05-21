سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل قفزاته ويسجل 2400 جنيه صباح اليوم

استهلت أسواق الصاغة المحلية تعاملاتها على ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21-5-2023 في التداولات الصباحية ، بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف التعاملات للإجازة الأسبوعية على أن تعاود عملها غدا الإثنين.

وارتفع سعر جرام الذهب بواقع 40 جنيها صباح اليوم ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية لنحو 2400 جنيه، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2360 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 90 جنيها على الجرام الواحد عيار 21.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21 مايو 2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2745 جنيها)

ورغم إغلاق بورصة المعادن إلا أن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد ارتفاعا في تداولات الصاغة اليوم نحو 2745 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2400 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزاته بشكل ملحوظ صباحا ليبلغ 2400 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2056 جنيهًا)

كما صعد صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 2056 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ومازال هناك طلب على الجنيه الذهب الذي شهد ارتفاعات كبيرة ايضا بقيمة نحو 320 جنيها ليبلغ نحو 19200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 لنحو 85095 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.745 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها أمس في آخر أيامها على ارتفاع سعر الأوقية بشكل ملحوظ بعد هبوطها بنحو 2% لتسجل أوقية الذهب عالميًّا نحو 1978 دولارا وسط ترقب من المتعاملين لأزمة الديون الأمريكية وإفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة.