سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل قفزاته ليتخطى 1950 جنيها شاملا المصنعية

افتتحت سوق الصاغة تداولاتها الصباحية على صعود جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-3-2023 بقيمة 5 جنيهات فى جميع المحافظات على خلفية انخفاض المعروض، رغم هبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية.

ويواصل المعدن الأصفر صعوده لليوم الثامن على التوالي، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1845 جنيها، مقارنة بسعره أمس البالغ 1840 جنيها، غير متضمنة المصنعية ، ويتخطى 1950 جنيها بالمصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2108 جنيهات)

وعلمت المال أن سعر جرام الذهب عيار 24 واصل قفزاته ، لاسيما أنه الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2108 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1845 جنيها)

وكشفت تقارير أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل اشتعاله بالتداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 1845 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1582 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 5 جنيهات وهو العيار الأقل سعرا محليا ليبلغ 1582 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

40 جنيها قيمة أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ 14760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 65577 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.108 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن صباحا انخفاضا طفيفا في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1844 دولارا.