سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل قفزاته لأعلى مستوى اليوم الجمعة 3-3-2023

تُواصل تعاملات البورصة العالمية للمعادن ارتفاعاتها، لليوم الثاني على التوالي، في سعر أوقية الذهب، ليقفز أيضًا المعدن داخل الأسواق المحلية ويصعد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 3-3-2023، ليسجل أعلى مستوى خلال مارس الحالي، وسط انخفاض في المعروض من المعدن.

وقالت مصادر مسئولة في شعبة المعادن والمجوهرات، لـ”المال”، إن سعر الجرام ارتفع بنحو 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1785 جنيهًا للجرام، بعد صعوده، أمس، عند 1780 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح بين 70 إلى 120 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2040 جنيهًا)

وقفز صباحًا سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا بشكل ملحوظ، في تعاملات اليوم، ليبلغ 2040 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1785 جنيهًا)

وبلغ مكاسب سعر الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات صباحًا ليحافظ على مكاسبه مثل باقي الأعيرة بالتعاملات ليبلغ 1785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1530 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة، ولا سيما أنه العيار الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 1530 جنيهًا فى التعاملات، كما أنه العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر في حساب المصنعية.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 14280 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 63444 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.040 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1839 دولارًا في التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية.