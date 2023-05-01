سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل خسائره ويفقد 20 جنيها مع هبوط الأوقية اليوم 1-5-2023

افتتحت البورصة العالمية للمعادن أول أيام تداولاتها الأسبوعية على هبوط سعر الأوقية لتفقد 10 دولارات من قيمتها ، وينخفض معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 1-5-2023 في تعاملات سوق الصاغة الصباحية، فيما يترقب الجميع حركة الطلب والمبيعات على المعدن الأصفر محليا.

وبلغ إجمالى انخفاض سعر الجرام في مصر نحو 20 جنيها ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2630 جنيها، مقارنة بسعره أمس الذي بلغ 2650 جنيها بدون مصنعية والتى تختلف من عيار لآخر ، فيما أطلقت شعبة الذهب مبادرة أمس لخفض المصنعيات على المشغولات الذهبية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 1-5-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (3005 جنيهات)

ولم يحافظ سعر جرام الذهب عيار 24 مطلع التعاملات الصباحية على استقراره في مصر ليهبط بشكل ملحوظ ، ليسجل 3005 جنيهات ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2630 جنيها)

وتراجع صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هبوط أوقية الذهب ليبلغ 2630 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2255 جنيهًا)

كما انخفض في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل طفيف ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2255 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

خسائر جديدة تكبدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 160 جنيها ليسجل نحو 21040 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

فيما هبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 لنحو 93478 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام لينخفض عند مستويات حوالي 3.05 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1980 دولارا.