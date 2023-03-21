سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل خسائره ويفقد 15 جنيها الثلاثاء 21-3-2023

تراجع متتالي سجله سعر جرام الذهب عيار 21 مطلع التداولات الصباحيه اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في سوق الصاغة المحلية ، على خلفيه هبوط سعر اوقية الذهب بأكثر من 1% في تعاملات بورصة المعادن الدولية لجني الأرباح وهو ما انعكس على نظيره المحلي.

وبدأت تعاملات بورصة المعادن الصباحية على هبوط 10 دولارات ليخسر الجرام نحو 15 جنيها صباحا، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الاقل مبيعا في القاهرة الآن نحو 2010 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغة 2025 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2298 جنيها)

وبدأ سعر الجرام الأن عيار 24 تعاملاته الصباحية على هبوط ليسجل 2298 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2010 جنيهات)

فيما انخفض صباح التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ نتيجة تذبذب السعر محلياً ليبلغ 2010 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1724 جنيهًا)

وتراجع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، بالتعاملات الصباحية اليوم ليسجل 1724 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (16080 جنيها)

وبلغ اجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 120 جنيها ليبلغ نحو 16080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وواصل سعر أوقية الذهب عيار 24 الهبوط المستمر نحو 71238 ألف جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.298 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية خلال تعاملاتها اليوم هبوط كبير بشكل ملحوظ في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1968 دولار ، مع ترقب لاجتماعات الفيدرالي الامريكي