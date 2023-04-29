سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل خسائره والجرام يفقد 180جنيها صباحا

هبوط قوي ومتواصل سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-4-2023 في بداية التداولات الصباحية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات نتيجة لعملية جني الأرباح قبل اغلاق التعاملات للاجازة الاسبوعية محليا وفي بورصة المعادن الدولية.

وفقد سعر جرام الذهب نحو 180 جنيها من قيمته في بداية التعاملات الصباحية ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2620 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف تعاملات امس التى سجلت 2800 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-4-2023 وقت كتابة التقرير

سعر جرام الذهب عيار 24 (3000 جنيها)

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع صباحا في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2330 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2620 جنيه)

كما هبط العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر ليواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 خسائرة القوية نتيجة عملية جني الارباح التاريخيه في التعاملات ليبلغ 2620 جنيه؛ .

سعر جرام الذهب عيار 18 (2240 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجع عنيل ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2240 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

خسائر حادة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 1440 جنيها من قيمته ويسجل نحو 21960 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 93 ألف جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 3 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1990 دولار في نهاية التعاملات الاسبوعية.