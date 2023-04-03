سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل خسائره بواقع 20 جنيها مع طرح شهادات الأهلى ومصر

تراجع جديد في مطلع تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة بمختلف المحافظات شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 3-4-2023، متأثرة بتراجع أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية ، وانخفاض الطلب على المعدن محليا مع زيادة المعروض نتيجة طرح بنكي الاهلى ومصر شهادات ادخار جديدة.

وبلغت خسائر المعدن الأصفر 20 جنيها للجرام في التداولات الصباحية أيام التداولات ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر بيعا وطلبا في السوق نحو 2160 جنيها، مقارنة بسعره في سوق الصاغة أمس البالغة 2180 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 3-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وهبط بشكل عنيف سعر الجرام الآن عيار 24، ليسجل 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيها)

وانخفض في مطلع التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة تذبذب السعر محلياً ليبلغ 2160 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1850 جنيهًا)

وتراجع لليوم الثاني سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، بالتعاملات الصباحية اليوم ليسجل 1850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيها)

وبلغ إجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها ليبلغ نحو 17280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وواصل سعر أوقية الذهب عيار 24 الهبوط المستمر نحو 76773 ألف جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وواصل الأوقية تراجعها في أول أيام التعاملات العالمية لأقل مستوي في شهر ليبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1968 دولارا.