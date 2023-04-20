سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل جنونه ليسجل 2440 جنيها مع عيد الفطر

قفزات متواصله شهدها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 20-4-2023 مطلع تعاملات سوق الصاغه المسائية بمختلف المحافظات مدعوما بصعود سعر اوقية الذهب ببورصة المعادن الدولية لتلامس مستويات 2000 دولار ، وسط تأكيدات من شعبة الذهب بأن تلك الزيادات في المعدن غير مبرره.

وارتفع سعر الجرام بنحو 15 جنيها صباح اليوم ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي نحو 2440 جنيه للجرام، مقارنة بسعره بالتعاملات الصباحية البالغة 2425 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2784 جنيها)

ومع اقتراب عيد الفطر قفز سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الأعلى سعرا في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2784 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2440 جنيه)

فيما قفز جرام الذهب اليوم عيار 21 إلى أعلي مستوي بتاريخه بالتداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 2440 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2095 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا اشتعاله خلال التعاملات 2095 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ليبلغ 19520 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 80 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 86304 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.784 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن صباح اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1997 دولار.