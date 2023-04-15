سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل تراجعه وينخفض 10 جنيهات مع هبوط الأوقية

بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملاته اليوم السبت 15-4-2023 على انخفاض في كافة المحال في سوق الصاغة على خلفية هبوط سعر الأوقية وخسارتها نحو 45 دولارا بنهاية الأسبوع أمس خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط تذبذب في السعر عالميا.

وفقد سعر الذهب في مصر نحو 10 جنيهات من قيمته ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2265 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس 2275 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع انخفاض المعروض محليا وارتفاع الطلب.

سعر الذهب

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2590 جنيها)

وعلمت المال أن سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل ملحوظ ليسجل 2590 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2265 جنيها)

فيما تأثر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط أوقية الذهب عالميا ليتراجع العيار ليبلغ 2265 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1940 جنيهًا)

وانخفض ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1940 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 18120 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 80290 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى حوالي 2.590 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ارتفاع لأعلى مستوى في عام خلال التعاملات بشكل قوي على خلفية المخاوف من ركود وتضخم عالمي ليعاود الهبوط بالتزامن مع عملية جني الأرباح ويسجل 2005 دولارات.