سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل تراجعه ويسجل 2480 جنيها بسوق الصاغة

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 12-5-2023 في تعاملات آخِر أيام الأسبوع بسوق الصاغة في محتلف المحافظات، بالتزامن مع هبوط قوي في سعر الأوقية، خلال تداولات بورصة المعادن الدولية، لتخسر الأوقية نحو 20 دولارًا من قيمتها.

وعلمت “المال” من مصادر مسئولة في أسواق الذهب، أن سعر الجرام فقَد حوالي 10 جنيهات، مطلع التداولات، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2480 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس، الذي بلغ 2490 جنيهًا دون سعر المصنعية، والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2835 جنيهًا)

وهبط بشكل متواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الجمعة في مصر بسوق الصاغة، ليسجل 2835 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2480 جنيهًا)

انخفاض لليوم الثاني على التوالي سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، مع زيادة المعروض في التعاملات ليبلغ 2480 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2125 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية ليبلغ العيار الأقل سعرًا محليًّا نحو 2125 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ويسجل نحو 19840 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

أما عن سعر سبيكة أوقية الذهب عيار 24 فقد انخفضت أيضًا لتسجل نحو 87885 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا إلى حوالي 2.835 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2005 دولارات، بعدما سجلت، أمس، الأوقية من 2024 دولارًا، مع هبوط سعر الدولار عالميا أمام بقية العملات.