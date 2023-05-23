سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل تراجعه ويسجل 2440 جنيها بالتداولات الصباحية

هبوط جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-5-2023 بشكل متواصل بعد انخفاضها بنهاية تداولات امس بسوق الصاغة ليفتتح اليوم تعاملات على انخفاض بالتزامن مع تراجع الاوقية عالمية.

وكشفت بيانات سوق الصاغة، عن ان سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر تراجع صباحا بنحو 20 جنيها للجرام ليبلغ نحو 2440 جنيها بالتداولات الصباحية مقارنة بنحو 2460 جنيها مساء امس غير شامل المصنعية.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بواقع 20 جنيها ايضا ليسجل 2090 جنيها بدون مصنعية ، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 19520 جنيه.

الارتفاع التدريجي الذي يتخلله التذبذب في أسعار الذهب يأتي في ظل تزايد الطلب المحلي على الذهب من جديد بعد موجة الهبوط التي استمرت قرابة أسابيع، والتي وصلت بأسعار الذهب إلى مستويات متراجعة الأمر الذي أدى إلى عمليات شراء من جديد لاستغلال السعر المتراجع.

في الوقت نفسه تشهد سعر الأونصة العالمية تراجعا خلال الفترة الحالية في ظل اختلاف التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، مما يسبب تذبذب في أسعار الذهب محلياً ويدل أن التسعير المحلي للذهب قد اقترب بشكل كبير للتوافق مع التسعير العالمي.

كان هذا إحدى أهم أهداف المبادرات الأخيرة التي أخذتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، وخفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، من أجل زيادة المعروض المحلي من الذهب والحد من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

بالإضافة إلى هذا فإن تسعير الذهب في البورصة المصرية على الرغم من كونه غير ملزم للتنفيذ إلا أنه أعطى نوع من المتوسط للأسعار في أسواق الذهب وساعد على تحقيق بعض الاستقرار ، ولكن قوة الطلب هي التي تحدد حجم التذبذب في الأسواق.