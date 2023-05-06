سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل تراجعه والجرام يخسر 10 جنيهات اليوم 6-5-2023

تراجع في التعاملات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-5-2023 في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، مع إغلاق بورصة المعادن الدولية تداولاتها الأسبوعية على هبوط في أسعار الاوقية ، بعد ارتفاع غير مبرر مؤخراً لسعر المعدن الاصفر محلياً .

وبلغ خسائر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وطلبا في الأسواق المحلي بالوجهين البحري والقبلي نحو 10 جنيهات للجرام ليسجل نحو 2625 جنيها، مقارنة بسعره أمس والذي سجل 2635 جنيه، غير متضمن المصنعية ، كما تختلف المصنعية من عيار لأخر ، وسط انخفاض في المعروض من المعدن الأصفر بالأسواق.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3000 جنيهاً)

وانخفض مجدداً سعر الذهب عيار 24 في التداولات الصباحية ليسجل الجرام نحو 3000 جنيهاً للجرام وهو العيار الأعلي سعراً والأقل طلبا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (2625 جنيها)

وهبط بشكل طفيف صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل خلال تداولات اليوم ليبلغ 2625 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2250 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا وطلبا في القاهرة خسائر جديدة تصل إلى نحو 10 جنيها على مدار الاسبوع ليسجل 2250 جنيه ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21 ألف جنيه)

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر بواقع 80 جنيهاً ليبلغ نحو 21 ألف جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب

انخفض سعر سبيكة الذهب بمقدار 155 جنيها للسبيكة لتسجل 93300 جنيهاً غير شامل أى ضرائب عليها.

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24

هبوط متواصل ليبلغ حوالي 3 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في نهاية أيام التداولات الأسبوعية لتصل إلى مستوى نحو 2017 دولارا.