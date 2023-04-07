سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل تراجعه اليوم الجمعة 7-4-2023

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 7-4-2023 تراجعا طفيفا في اخر ايام تعاملات الاسبوع في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات ، مع هبوط سعر اوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن ليواصل الجرام هبوطه محليا بشكل قوي.

وعلمت المال من مصادر مسئولة بسوق الصاغة ، ان سعر الجرام واصل انخفاضه صباحا ليخسر حوالي 10 جنيها بداية اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2170 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء امس والذي بلغ 2180 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2480 جنيها)

وانخفض بشكل طفيف سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بسوق الصاغة ، ليسجل 2480 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2170 جنيه)

تراجع متواصل لليوم الثاني على التوالي في سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع زيادة المعروض في التعاملات ليبلغ 2170 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1860 جنيهًا)

هبط صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا نحو 1860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

واستمر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في الانخفاض بشكل ملحوظ ويسجل نحو 17360 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 77128 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.480 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2004 دولار بعدما سجلت امس الاوقية من 2014 دولار مع ارتفاع سعر الدولار عالميا امام باقي العملات ج