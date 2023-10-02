سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل انهياره ليخسر 15 جنيها في التعاملات الصباحية

افتتحت أسواق الصاغة تعاملاتها الصباحية على انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 2-10-2023 ليواصل المعدن الاصفر خسائره القوية ، بالتزامن مع هبوط سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن مطلع تداولات الاسبوع وسط ترقب الجميع لمستويات الدولار عالميا ومحليا.

خسائر جديدة تكبدها الجرام بواقع 15 جنيها ، فيما يتأثر المعدن بضعف الطلب محليا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2145 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2160 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 2450 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل ملحوظ صباح اليوم، ليسجل 2450 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2145 جنيه)

انخفاض جديد صباحا سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنحو 15 جنيها متأثرة بهبوط الاوقية ليبلغ مستوياته 2145 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1840 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد هبط مجددا لليوم الرابع على التوالي ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1840 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17160 جنيه)

وتكبد سعر الجنيه الذهب في مصر خسائر جديدة ليتراجع 200 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17160 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 تراجع محليا على خلفية هبوط نظيرتها عالميا لتسجل السبيكة بسوق الصاغة نحو 75950 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت اولى الجلسات الاسبوعية لبورصة المعادن على انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم لتسجل نحو 1837 دولار.