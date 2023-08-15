سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل انهياره لليوم الثالث ويخسر 65 جنيها منذ أمس

تراجع مستمر في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15-8-2023 لليوم الثالث على التوالي بسوق الصاغة بعد قفزات قوية نهاية الأسبوع الماضي ليعود تصحيح مساره مجددا بالتزامن مع هبوط الاوقية عالميا ببورصة المعادن.

في السياق ذاته تبحث أسواق الذهب في مصر حالياً عن السعر المناسب والعادل لجرام الذهب، بعد التذبذب العنيف والعشوائية في التسعير التي دفعت سعر الذهب للارتفاع بنسبة 11% في يومين، قبل أن يعود للانخفاضات الحادة بعدها.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2255 جنيها في التداولات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما واصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً هبوطه في جلسة اليوم الثلاثاء عند المستوى 2255 جنيها للجرام ليصل إجمالي خسائر المعدن الأصفر 65 جنيها للجرام منذ أمس.

سعر الذهب عيار 18

وانخفض كذلك سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 1933 جنيها في سوق الصاغة صباحا

سعر الجنيه الذهب في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر أمس بنسبة 2.4%. بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18080 جنيها.

يوم السبت الماضي ارتفعت أسعار الذهب إلى المستوى 2430 جنيها للجرام ومع سعر افتتاح جلسة اليوم يكون قد فقد الذهب 175 جنيها من قيمته بنسبة انخفاض 7.3%.

الانخفاض الكبير والسريع المستمر في أسعار الذهب منذ الطفرة الأخيرة والعشوائية في السعر تدل على كون الارتفاع الأخير في الأسعار كان غير مبرر ولم يكن هناك ما يدعمه من معطيات في السوق المحلية أو العالمية على حد سواء.

يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الأسعار خلال الجلستين الماضيتين هو تزايد المعروض من الذهب في الأسواق، وذلك بعد أن لجأ العديد من حائزي الذهب إلى البيع مستغلين طفرة الأسعار التي حدثت مؤخراً، وهو ما زاد من المعروض من الذهب في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على الشراء مجدداً مما دفع السعر إلى هذا التراجع السريع.

أيضاً انخفاض أسعار الذهب العالمي وتداوله عند أدنى مستوياته منذ شهر ونصف ساعد الذهب على الانخفاض بشكل سريع، خاصة أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية لم يتحرك بشكل كبير وبالتالي لا يوجد تسعير مرتفع للذهب.

الترقب والمخاوف ستصبح هي المسيطرة على تحركات أسواق الذهب خلال الفترة القادمة بعد التحرك العنيف في أسعار الذهب بداية الأسبوع ، بالاضافة الى تزايد المخاوف بعد تقرير مؤسسة سيتي جروب الأمريكية التي خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف للحكومة في ملف بيع الأصول الحكومية.

بالإضافة إلى اعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تأجيل مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية ثلاثة أشهر إضافية بهدف المراجعة السلبية. في محاولة لدراسة تأثير تطورات برنامج الطروحات الحكومية على الوضع المالي.

انخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم للتداول بالقرب من أدنى مستوى سجلته أمس، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي واستفادته من ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بينما تتطلع الأسواق اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على إنفاق