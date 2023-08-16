سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل انخفاضه بسوق الصاغة ويخسر 15 جنيها

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 16-8-2023، تراجعا جديدا في سوق الصاغة لليوم الرابع على التوالي، ليخسر الجرام نحو 15 جنيها صباحا وسط ترقب من المتعاملين للأسواق المحلية والعالمية.

ومازال التراجع يسيطر على أسعار الذهب في مصر خلال جلسة الأمس وبداية جلسة اليوم الأربعاء، وذلك في ظل استمرار بحث أسواق الذهب المحلية عن السعر المناسب والعادل في الأسواق، بعد طفرة الأسعار التي شاهدناها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 هبط مجددا عند 2555 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2250 جنيها للجرام قبل أن يبدأ في التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2235 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

انخفض صباحا سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 1916 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17880 جنيها بعد هبوطه الصباحي وخسارته 120 جنيها.

جلسة الأمس شهدت تذبذب في تحركات الذهب بين صعود وهبوط، فقد افتتحت الجلسة عند المستوى 2265 جنيها للجرام ليظل أعلى سعر خلال الجلسة ليستمر الهبوط طوال فترات اليوم، وصولا إلى أدنى مستوى عند 2215 جنيها للجرام، قبل أن يعود السعر للتعافي مجدداً ويغلق عند المستوى 2280 جنيها.

استمرار تراجع الذهب يأتي في ظل بحث الأسواق عن السعر العادل للذهب خاصة مع استمرار تراجع الأسعار العالمية لأونصة الذهب، والتي تتداول حول المستوى 1900 دولار.

الارتفاع الكبير الذهب شهدته أسعار الذهب مطلع هذا الأسبوع وتسجيل أعلى مستوى عند 2410 جنيها للجرام بسبب عمليات شراء كبيرة في السوق وتراجع في المعروض تسببت في رفع الأسعار.

ولكن عادت الأسعار بعدها إلى التراجع المستمر بسبب انخفاض الطلب مرة أخرى ولجوء العديد من حائزي الذهب إلى البيع للاستفادة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب مجدداً.

المعروض من الذهب في السوق المحلي أظهر ضعفا عند ارتفاع الطلب فجأة بشكل كبير، وذلك على الرغم من دخول ما يزيد عن 600 كيلو جرام من الذهب من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية.

شعبة صناعة الذهب والمعادن أشارت إلى أن واردات الذهب باستغلال المبادرة غير كافية لمواجهة الطلب في السوق، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الثاني من العام قد بلغ 17 ألف طن و300 كيلو جرام من المشغولات الذهبية فقط، بالإضافة إلى مشتريات السبائك والعملات الذهبية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، وهو ما يعني أن كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.

وفي سياق منفصل يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر لقياس أداء الجنيه المصري يتضمن سلة من العملات الدولية والذهب بوزن نسبي متباين، وذلك بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على الدولار الأمريكي وحده.

ويرى محافظ البنك المركزي أن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي وحده هو أمر خاطئ منذ كون الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.

يستمر الذهب في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي لمحاولة توقع نهج أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه البنك القادم.