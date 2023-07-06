سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل النزيف ليسجل 2185 جنيها بسوق الصاغة

مازال سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل نزيفه اليوم الخميس 6-7-2023 بشكل مستمر في أسواق الصاغة بمصر في ظل تراجعات في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي وترقب الأسواق لتسجيل مستوياته منخفضة للذهب لإعادة الشراء من جديد.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2185 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل انخفاض بمقدار 30 جنيه خلال جلسة الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

انخفض مجددا سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 5 جنيهات صباحا ليبلغ 1874 جنيها للجرام غبر شامل المصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17480 جنيه في التداولات الصباحية مع تراجع الطلب بالاسواق.

استطاع الذهب من جديد العودة إلى المستوى 2200 جنيه للجرام وكسره خلال تداولات الأمس، ومن المرتقب استقراره بشكل بسيط تحت هذا المستوى، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الهبوط في أسعار الذهب وإعادة اختبار القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2130 جنيه للجرام.

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب منذ انتهاء عطلة العيد الأضحى هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركود كبير خلال فترة العيد على عكس المعتاد.

كما تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة ، بالتزامن مع زيادة المعروض من المعدن الاصفر.

كل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية.

الجدير بالذكر أن أسواق المشغولات الذهبية تشهد ركود أيضاً بالرغم من بداية فترة الصيف التي تشهد في المعتاد طلب متزايد، ولكن انحصر الطلب على السبائك والعملات الذهبية بغرض الاستثمار، هذا بالإضافة إلى دخول ما يزيد عن 306 كيلو جرام من الذهب من الخارج ضمن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية الأمر الذي زاد من المعروض.

ويترقب الجميع خطوات الحكومة المستمرة لتوفير السيولة الدولارية من خلال برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.

مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة أظهر أن مصر سجلت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بأكثر من الضعف ليصل إلى 11 مليار دولار في ظل ارتفاع مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

أسعار الذهب عالميا

حتى الآن فشلت أسعار الذهب الفورية في اختراق منطقة المقاومة الأولية بين 1925-1935 دولار للأونصة، حيث تشمل هذه المنطقة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1935 ومستوى المقاومة الأولي عند 1930 ومقاومة خط الاتجاه الهابط الذي بدأ من شهر مايو الماضي.

والآن عادت أسعار الذهب للتداول فوق منطقة الدعم 1900 – 1915 دولار للأونصة ولكن تقلص حرية حركة السعر في ظل قوة الضغط السلبي من منطقة المقاومة قد يدفع السعر إلى الهبوط والتوغل أكثر في منطقة الدعم وكسرها