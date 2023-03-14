سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل اشتعاله صباح اليوم 14-3-2023

افتتحت الأسواق العالمية للمعادن تداولاتها على ارتفاع أوقية الذهب من جديد ويستفيد منها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-3-2023 بسوق الصاغة المحلية على خلفية الأزمة المالية لبنك سيليكون فالي وإفلاس بنك أمريكي آخر.

وعلمت “المال” من مصادر خاصة، أن سعر الجرام ارتفع بقيمة 5 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي نحو 1905 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 1900 جنيه، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2175 جنيها)

واشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 ليواص صعوده، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2175 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1905 جنيهات)

وقفز صباحا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 أيضا بالتداولات بشكل ملحوظ ليبلغ 1905 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1635 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ارتفاع قوي عند أعلى مستوياته 1635 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ليبلغ 15240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 67425 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.175 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن صباح اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1910 دولارات.