سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل استقراره ويسجل 2250 جنيها بسوق الصاغة

بدأت أسواق الصاغة فى جميع المحافظات تداولاتها الصباحية على استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 20-8-2023 بعد هبوط قوي أمس وتحقيقه خسائر بنحو 25 جنيها ، بالتزامن مع تراجع الأوقية في تعاملات بورصة المعادن الدولية لأقل مستوي في 3 أشهر ومواصلتها النزيف.

ويأتي الهبوط في سعر الجرام رغم شح المعروض وفقا لشعبة الذهب باتحاد الصناعات ، لكن مازال هناك ترقب للمتعاملين لمستويات العرض والطلب وسعر الجنيه أمام باقي العملات ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2250 جنيها، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2571 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ثباتا لليوم الثانى ليبلغ 2571 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2250 جنيها)

واستقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ بعد انخفاضه أمس خلال التعاملات اليوم ليبلغ 2250 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1930 جنيهًا)

ووفقا لبيانات شعبة الذهب فقد سجل العيار الأقل سعرا والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة وهو سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات متراجعة ليبلغ 1930 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18000 جنيه)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 18000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 795712 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.571 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها لليوم الثاني للإجازة الأسبوعية بعد تسجيل سعر أوقية الذهب عالميًّا نحو 1889دولارا وسط تذبذب مستوياته على أن تعاود البورصة تعاملاتها غدا.