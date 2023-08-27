سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل استقراره ويسجل 2265 جنيها صباح اليوم

شهدت سوق الصاغة هدوءا و استقرارا فى مطلع تعاملات اليوم الصباحية ليواصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 27-8-2023 ثباته لليوم الثاني، بالتزامن مع توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية وعدم تغير سعر الأوقية عالميا.

ومازال المعدن الأصفر يحاول اختراق حاجز 2300 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن تراجع صباح أمس ويستقر اليوم مع إغلاق جزء كبير من محال الصاغة للإجازة على أن تستأنف التعاملات غدا الإثنين وسط توقعات بمواصلة نفس المستويات.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-8-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2589 جنيها)

شهدت سوق الصاغة ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 ليبلغ العيار الأعلى سعرا في مصر في التعاملات عند 2589 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2265 جنيها)

فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 2265 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1941 جنيهًا)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 أي تغيرات جديدة ليسجل نحو 1941 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري

سعر الجنيه الذهب اليوم (18120 جنيها)

وواصل الجنيه الذهب اليوم في مصر الحفاظ على مستوياته عند 18120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما بدأت محال الصاغة تعاملاتها الصباحية على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 80259 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.589 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد صعوده ، لتنهي تعاملاتها الأسبوعية أمس على صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 1914 دولارا.