سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل استقراره ليسجل 2340 جنيها مساء



ثبات ملحوظ لليوم الثاني على التوالي شهده سعر أوقية الذهب في جلسات بورصة المعادن الدولية، ليستقر معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 8-6-2023 بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم المسائية بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ويعاني جزء كبير من محال الصاغة من تراجع الطلب بشكل ملحوظ مع استقرار الأسعار وسط ترقب الجميع لاجتماعات البنك المركزي المقبل حول السياسات المالية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2340 جنيها للجرام، فيما لم يتغير أسعاره خلال تعاملات اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2675 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات جديد بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2675 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2340 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته المتراجعه خلال التعاملات ليبلغ 2340 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2005 جنيهات)

كما استقر واصل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 2005 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ولم يتغير ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 18720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82925 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.675 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت بورصة المعادن على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1961 دولارا وسط ترقب الجميع لقرارات الفيدرالي الامريكي حول سعر الفائدة مع اسعار المستهلكين.