سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل استقراره لليوم الثالث على التوالي الجمعة 9-6-2023

ثبات متواصل في سوق الصاغة بنهاية تعاملات اليوم المسائية شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9-6-2023 بشكل متواصل مع استمرار التذبذب غير المؤثر في الأسعار محليًا، وسط عدم تغير في سعر الأوقية في بورصات المعادن الدولية.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية أن سعر الذهب في مصر ما زال في منطقة ضيقة، وسط انتظار اجتماع البنك المركزي المصري، ما سيوضح حركة الطلب على المعدن الأصفر، بعد ثبات سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية عند 2340 جنيها للجرام دون مصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-6-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2675 جنيها)

واستقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل الاعلى في مصر بالتعاملات عند 2675 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2340 جنيها)

فيما لم يتغير ايضا على مدار التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليبلغ 2340 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2006 جنيهات)

واستقر في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل نحو 2006 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته رغم انخفاضها ليبلغ نحو 18720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما أنهت التعاملات مساء اليوم على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 82925 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.675 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد ارتفاعه ، لتنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 1960 دولارا.