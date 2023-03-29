سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض ويسجل 2110 جنيهات بدون مصنعية

بدء سوق الصاغة تداولاته بمختلف المحافظات على تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 29-3-2023 ولكنها قرب أعلى سعر لها، على خلفية تراجع الطلب، بالتزامن مع هبوط سعر الاوقية عالمياً في تعاملات البورصة العالمية للمعادن، وسط ترقب الجميع لاجتماع المركزي المصري حول السياسات النقدية.

وقالت مصادر في سوق الصاغة في تصريحات لـ”المال”، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 10 جنيهات اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأقل مبيعا في القاهرة الآن نحو 2110 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغة 2120 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2410 جنيها)

وتراجع بشكل طفيف سعر الجرام الأن عيار 24، ليسجل 2410 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الذهب عيار 21 (2110 جنيهات)

ورغم هبوط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 إلا انه قرب اعلى مستوياته تاريخيا محلياً ليبلغ 2110 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1809 جنيهات)

وانخفض صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل 1809 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (16880 جنيها)

وبلغ إجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها ليبلغ نحو 16880 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وعاودت سعر أوقية الذهب عيار 24 الهبوط بعد قفزاتها امس نحو 74994 ألف جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.410 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت البورصة العالمية خلال تعاملاتها اليوم انخفاض بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1968 دولار .