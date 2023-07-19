سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض ويخسر 10 جنيهات مع تراجع الطلب

تراجع في التداولات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 19-7-2023 في سوق الصاغة، وسط التحرك في نطاق ضعيف من التداولات في ظل ضعف الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

وخسر سعر الجرام نحو 10جنيهات من قيمته في صباح اليوم مع تراجع السيولة لدى المشاركين في الأسواق وزيادة المعروض ، على الرغم من الأداء الإيجابي القوي للذهب في السوق العالمية وقفزة الأوقية عالميا.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء ليسجل 2160 جنيها للجرام، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال جلسة الأمس عند 2170 جنيه للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 لببلغ نحو 1850 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيها ويزن نحو 8 جرامات من عيار 21.

أسواق الذهب المحلية تشهد خلال هذه الفترة هدوء بشكل كبير وهو ما ينعكس على ضعف حركة الأسعار وتحركها في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط التدريجي من الأسبوع الماضي.

يرجع هذا إلى ضعف السيولة النقدية الحالية في الأسواق إلى جانب انخفاض الطلب في ظل هدوء الأوضاع الاقتصادية بعد الاعلان الحكومي الأسبوع الماضي عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية ونجاحها في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، بالإضافة إلى وضع مخطط لتعظيم الدخل الدولار إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026.

أيضاً تعاني أسواق الذهب حالياً من التأثير السلبي لتزايد المعروض من الذهب في الأسواق بعد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي زادت من المعروض لتحقق توازن بين العرض والطلب بنسبة تصل إلى 80%.

من ناحية أخرى أشارت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أنها في تقوم بدراسة سبل التعاون المشترك مع تركيا في صناعات الذهب في ظل عودة العلاقات السياسية بين البلدين.

تركيا تحتل المرتبة الثالث في تصدير المجوهرات وتعد من أكبر 10 دول في استيراد الذهب المصري، وتهدف شعبة صناعة الذهب إلى تحقيق تعاون مشترك مع الجانب التركي للنهوض بصناعة المشغولات الذهبية في مصر.

وفي أخبار أخرى متعلقة بأسواق الذهب في مصر نجد أن شركة سنتامين الاسترالية والمدرجة في بورصة لندن صاحبة امتياز منجم السكري أكبر مناجم الذهب في مصر تنوي انتاج ما بين 450 إلى 480 ألف أونصة من الذهب حتى نهاية العام الجاري وذلك بعد أن وصل إنتاجها إلى 440 ألف أونصة في 2022.

استثمارات الشركة في مصر وصلت إلى 830 مليون دولار خلال العام الماضي، وستعمل الشركة على ضخ 10 مليون دولار على مدار عامين للعمل في منطقة جديدة للتنقيب عن الذهب في جنوب مصر على مساحة 3 آلاف كيلو متر مربع.

أغلقت أسعار الذهب الفورية يوم أمس فوق المستوى 1975 دولار للأونصة لتدخل إلى منطقة المقاومة الحالية بين 1975 – 1980 دولار للأونصة واليوم تشهد الأسعار تذبذب داخل هذه المنطقة في انتظار حافز جديد للعودة لاستكمال الصعود وهذه المرة استهداف منطقة المستوى النفسي 2000 – 2020 دولار للأونصة.

قد يشهد الذهب بعض التراجعات بهدف التصحيح السلبي خاصة أن الدولار الأمريكي يشهد بعض التعافي الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء الذهب، وقد يعيد التصحيح أسعار الذهب إلى مستويات 1960 – 1965 دولار للأونصة بشرط كسر مستوى الدعم 1975 دولار للأونصة