سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض لمستويات 2385 جنيها اليوم الأربعاء 19-4-2023

شهد المعدن الأصفر تراجعا طفيفا في سعر جرام الذهب عيار 21 بسوق الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-4-2023 في جميع المحافظات بعد قفزات تاريخية أمس لأعلى مستوي ، لتعاود الهبوط وسط تأكيدات البعض بأن الارتفاعات كانت غير مبررة، لاسيما في ظل هبوط سعر الأوقية عالميا ببورصة المعادن.

وكشفت تقارير عن انخفاض الجرام نحو 15 جنيها بعد قفزة أمس بقيمة 70 جنيها، ليتراجع الجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وشيوعا إلى نحو 2385 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات أمس التى سجلت 2400 جنيه، غير شاملة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2730 جنيها)

وتسود توقعات بحدوث مزيد من الهبوط في سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ، والبالغ قيمته 2730 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2385 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليفقد نحو 15 جنيها اليوم في التعاملات ليبلغ 2385 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2042 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوطا جديدا ، لاسيما وأنه العيار الأقل سعرا في مصر ليسجل 2042 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 120 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 19080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 84630 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.730 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض بقوة سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1975 دولارا علي خلفية صعود سعر الدولار أمام العملات الرئيسية عالميا لتفقد الأوقية نحو 34 دولارا من قيمتها.