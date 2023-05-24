سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض لليوم الثاني ويسجل 2415 جنيها

انخفض مطلع التداولات اليومية في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 24-5-2023 بشكل ملحوظ مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر بالإضافة إلى انخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية مما يعد تصحيحا في حركة الأسعار بالسوق المحلية .

وكشفت منصات لتداول الذهب والمجوهرات ، أن أسعار الذهب خسرت صباح اليوم نحو 10 جنيهات للجرام ، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليبلغ الجرام نحو 2415 جنيها، مقارنة بسعره أمس الذي سجل 2425 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2760 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2760 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2415 جنيه)

كما انخفض في تداولات سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف نتيجة هبوط أوقية الذهب اليوم ليبلغ 2415 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2070 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ، وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 2070 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر هبوطه لليوم الثاني على التوالى بشكل ملحوظ ليسجل نحو 19320 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 85560 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليبلغ حوالي 2.760 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1968 دولار.