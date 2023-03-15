سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض لأول مرة خلال الأسبوع ويخسر 15 جنيها

لأول مرة خلال الأسبوع الجاري ينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 بجميع المحال في سوق الصاغة على خلفية تراجع سعر الأوقية وخسارتها نحو 13 دولارا بنهاية تداولات أمس خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط تذبذب في السعر عالميا.

وخسر الذهب في مصر منذ قليل نحو 15 جنيها من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1900 جنيه للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس التى سجلت 1915 جنيها، غير شامل المصنعية، بالتزامن مع انخفاض المعروض محليا.

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2172 جنيها)

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مجددا، ليسجل 2172 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1900 جنيه)

كما انخفض أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على خلفية هبوط أوقية الذهب عالميا ليبلغ 1900 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1630 جنيهًا)

وهبط منذ قليل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1630 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد خسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 120 جنيها من قيمته ويسجل نحو 15200 جنيها

، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 67530 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.172 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات بعد ارتفاعها بشكل قوي على خلفية أزمة بنك سيليكون فالي الأمريكي ليعاود الهبوط ويسجل 1897 دولارا.