سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض لأقل مستوى في يونيو ويسجل 2290 جنيها

مازال سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 13-6-2023 يعاني من انخفاض الطلب وتوافر المعروض ما ساهم في هبوط سعر المعدن الاصفر في التداولات المسائية بسوق الصاغة ، بالتزامن مع تراجع سعر اوقية الذهب في بورصات المعادن الدوليه ثاني ايام تداولاتها

وكشفت تقارير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، ان سعر الجرام فقد حوالي 20 جنيهات على مدار اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي 2290 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا والبالغ 2310 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب والدولار

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2620 جنيها)

وتراجع بشكل متواصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بسوق الصاغة ، ليسجل 2620 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2290 جنيه)

ويواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوطه الملحوظ لليوم الثانى على التوالي مع زيادة المعروض في التعاملات ليبلغ 2290 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1965 جنيهًا)

وانخفض مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا نحو 1965 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وهبط مجددا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 18320 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تأثر سعر سبيكة أوقية الذهب عيار 24 بهبوط الاوقية لينخفض الى نحو 81220 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.620 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1964 دولار مع ترقب كافة الاسواق اجتماع الفيدرالي الامريكي خلال ايام لاقرار سعر الفائدة وهو ما قد يؤثر على الذهب بشكل أو بآخر.