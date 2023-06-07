سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض فى التداولات الصباحية ويسجل 2345 جنيها

انخفاض جديد بعد ارتفاع أمس في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 بقيمة 10 جنيهات للجرام بداية تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، مع هبوط طفيف لأسعار الأونصة في تعاملات البورصات العالمية للمعادن خلال جلساتها.

وتترقب السوق اجتماعات الفيدرالي الأمريكي خلال أيام، بالإضافة لاجتماع البنك المركزي المصري خلال يونيو الجاري وسط مخاوف من رفع الفائدة والذي ينعكس سلبا على الذهب ، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2345 جنيها، مقارنة بسعره أمس البالغ 2350 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 2680 جنيها)

وقالت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، إن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع صباحا في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2680 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2345 جنيها)

وأظهر تقرير الشعبة أيضا انخفاض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على خلفية هبوط الأوقية عالميا في التعاملات ليبلغ 2345 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2010 جنيهات)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد هبط بشكل طفيف ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2010 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

محليا تراجع في التداولات اليوم سعر الجنيه الذهب في مصر ليفقد 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 18760 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بانخفاض نظيرتها العالمية لتهبط الى نحو 83080 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.680 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1959 دولارا.