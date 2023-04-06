سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض بالتعاملات الصباحية ويخسر 20 جنيها

تراجع طفيف في مطلع التداولات الصباحية بسوق الصاغة سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 6-4-2023 ، على خلفية تراجع الطلب وانخفاض سعر الاوقية عالمياً في تعاملات البورصة العالمية للمعادن بعد اشتعالها امس لاعلى مستوي منذ عام.

وعلمت المال من مصادر مسئولة بشعبة الذهب ان سعر الذهب انخفض بقيمة 20 جنيها للجرام ، كما يترقب الجميع سعر الدولار امام الجنية في البنوك ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الاقل مبيعا في القاهرة الآن نحو 2190 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي سجل 2210 جنيها، غير شامل المصنعية .

الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2503 جنيها)

وعاود سعر الجرام الأن عيار 24 الهبوط بشكل ملحوظ بسوق الصاغة ليسجل 2503 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2190 جنيهات)

كما تراجع في بدايه التعاملات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة تذبذب السعر عالميا ليبلغ 2190 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1877 جنيهًا)

هبط صباحا بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، بالتعاملات المسائية اليوم ليسجل 1877 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17520 جنيها)

وبلغ اجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها ليبلغ نحو 17520 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وواصل سعر أوقية الذهب عيار 24 الهبوط المستمر نحو 77839 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.503 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية خلال تعاملاتها اليوم هبوط بشكل كبير في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال رابع ايام تعاملاتها الاسبوعية نحو 2014 دولار .