سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض بالتداولات الصباحية ويسجل 2155 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في التداولات الصباحية لسوق الصاغة، بالتزامن مع هبوط الأوقية في ثاني تعاملات بورصة المعادن الأسبوعية بواقع 6 دولارات.

وكشفت تقارير الشعبة عن خسارة الجرام 5 جنيهات من قيمته، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2155 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 2160 جنيها، غير شامل المصنعية، بالتزامن مع انخفاض المعروض محليا.

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وانخفض صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ، ليسجل 2464 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيها)

وأوضحت شعبة الذهب، أن هناك تراجعا طفيفا في سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب عالميا ليبلغ 2155 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيها)

خسائر جديدة تكبدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد نحو 40 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17240 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 في سوق الصاغة بهبوط نظيرتها العالمية لتبلغ نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات بعد ارتفاعها امس لتهبط مجددا في ثاني ايامها ويسجل 1955 دولارا.