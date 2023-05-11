سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض اليوم 30 جنيها مع هدوء الطلب

عاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 11-5-2023 التراجع بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية رابع أيام تداولات سوق الصاغة بمحتلف المحافظات، مع ثبات أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية للمعادن بعد ارتفاعها صباحا.

وقالت مصادر في شعبة الذهب إن سعر الجرام فقد نحو 30 جنيها من قيمته ، وهو ما ظهر على سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري والقبلي ليبلغ نحو 2530 جنيها، مقارنة مع سعره أمس الذي سجل 2560 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2890 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2890 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2530 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة تراجع الطلب محليا اليوم في التعاملات ليبلغ 2530 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2170 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضا وسط تذبذب الأسعار ، ليسجل العيار الأقل سعرا محليا ويبلغ 2170 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وعاود سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر التراجع بشكل ملحوظ ليسجل نحو 20240 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 إلى نحو 89923 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى حوالي 2.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد استقرار سعرها نحو 2027 دولارا.