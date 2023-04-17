سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز 60 جنيها صباح اليوم 17-4-2023

استهلت البورصة العالمية اولى ايام تعاملاتها الاسبوعية على قفزة في اوقية الذهب بشكل ملحوظ ، ويشتعل معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 17 ابريل 2023 ، بعد هبوط متتالى علي مدار 3 ايام بسوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وكشفت تقارير عن منصات الكترونية لبيع وتداول الذهب والمجوهرات، ان جرام الذهب قفز بواقع 60 جنيها صباحا ليسجل اعلى مستوي في تاريخه ،ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2330 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس والذي بلغ 2270 بدون احتساب المصنعية .

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 ابريل-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2673 جنيها)

وبدأ سعر جرام الذهب عيار 24 تعاملاته الاسبوعية على قفزات كبيرة، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل نحو 2673 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2330 جنيه)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزاته بعد هبوط على مدار ايام ليبلغ 2330 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1997 جنيهًا)

وارتفع بالتداولات الصباحية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل تكلفة محليا ليبلغ 1997 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ارباح كبيرة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 480 جنيها ليبلغ نحو 18640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 82815 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 بعد ارباح كبيره ليسجل حوالي 2.673 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومازالت هناك توقعات بمواصلة اوقية الذهب ارتفاعاتها عالميا مع مخاوف من استمرار التضخم والازمات الجيوسياسية وهبوط سعر الدولار ، بعد ارتفاع الاونصة خلال التعاملات لتبلغ 2011 دولار.