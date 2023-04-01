سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز 32.9% خلال مارس.. تعرف على الأسعار

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 خلال شهر مارس 2023 من 1670 جنيها للجرام إلى مستويات 2220 جنيها بزيادة قدرها 550 جنيها وبنسبة ارتفاع بلغت 32.9% على مدار الشهر.

وترجع أسباب قفزة سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ارتفاع السعر العالمي للذهب وكذلك استمرار المضاربة على الذهب في السوق المحلية وارتفاع كبير في الطلب على المعدن الثمين جراء توقعات خفض مرتقب للجنيه.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1900 جنيه في سوق الصاغة ، وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر إلى مستويات 17780 جنيها.

واشتعل أيضا سعر أوقية الذهب خلال تداولات البورصة العالمية من مستويات 1836 دولارا إلى 1969 دولارا بنسبة ارتفاع 7.2% على مدار جلسات التداول هذا الشهر وذلك بسبب تفاقم أزمة سليكون فالي وانهيار بعض البنوك العالمية مما تسبب في زيادة الطلب على الذهب للتحوط من أزمة القطاع المصرفي.

ومازال سعر الذهب محليا يواصل قفزاته وتسجيل مستويات تاريخية وبعض الارتفاعات كانت غير مبررة، مع استمرار الطلب في التزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، على الرغم من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% ليوافق توقعات الأسواق.

فيما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار في البنوك المحلية عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار وسط ترقب من تخفيض محتمل في سعر صرف الجنيه خاصة بعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري.

واعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه الخميس الماضي بمقدار 200 نقطة أساس ليوافق توقعات المؤسسات المالية المحلية والعالمية، بعد أن فاجأ الأسواق بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأول هذا العام حيث وصلت أسعار الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%.

قرار البنك المركزي جاء لمواجهة التضخم الحاد الذي ضرب الاقتصاد ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية تخطت 40% خلال شهر فبراير ، على الرغم من قيام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 800 نقطة خلال العام الماضي.