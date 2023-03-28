سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز 30 جنيها في تعاملات اليوم 28-3-2023

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-3 2023 قفزة ملحوظة في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية، مدعومة بتحرك سعر الدولار وصعود سعر أوقية الذهب ثاني أيام تداولات بورصة المعادن الدولية بشكل طفيف.

علمت “المال”، أن سعر الجرام قفز بنحو 30 جنيها للجرام بالتعاملات الصباحية، ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2040 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس البالغ 2010 جنيهات، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2335 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع مجددا بعد هبوطه امس ليسجل العيار الأعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2335 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2040 جنيها)

فيما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تحقيق مكاسب ملحوظة بالتداولات الصباحية ليبلغ الجرام 2040 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1750 جنيهًا)

ارتفاع جديد سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليقفز عند مستويات 1750 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فهو الرابح الأكبر، حيث قفز بقيمة 240 جنيها ليبلغ 16320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 72385 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.335 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع خلال جلسة اليوم في تعاملات البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1958 دولار بعد هبوط عنيف امس بأكثر من 1.1% من قيمتها.