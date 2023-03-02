سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز 25 جنيها اليوم.. بعد زيادة أسعار البنزين

قفزة جديدة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2-3-2023 في سوق الصاغة بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين اليوم ، ومع ارتفاع سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية الى 1834 دولار للأوقية مع تحرك الطلب على المعدن الأصفر.

كشفت مصادر في الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية ،عن أن الذهب في مصر قفز في منتصف اليوم بنحو 25 جنيها ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1750 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباحا التى سجلت 1725 جنيها،غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

الذهب

وتقوم جريدة «المال» برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-3-2023 في التقرير التالي بعد ارتفاع أسعار البنزين

سعر جرام الذهب عيار 24 (2000 جنيها)

وأضافت المصادرأن سعر جرام الذهب عيار 24 صعد بقوة ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات ليبلغ 2000 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1750 جنيه)

وواصلت أسعار الذهب عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1750 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1500 جنيهًا)

وقفز صباحا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1500 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 200 جنيها ليسجل نحو 14000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 62000 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1834 دولار مع تخوفات من هبوطها مجددا.