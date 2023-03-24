سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز 20 جنيها في ثاني أيام شهر رمضان 24-3-2023

اشتعال جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24-3-2023 في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغه المحلية ليستفيد مع صعود سعر اوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية وانخفاض المعروض في السوق المحلي.

وكشفت مصادر ل”المال” عن صعود الملاذ الآمن بقيمة 20 جنيها للجرام في التداولات الصباحية ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الى نحو 2040 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2020 جنيه، غير شامل المصنعية .

سعر الذهب والدولار

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2332 جنيها)

وعاود العيار الاقل مبيعا في مصر وهو سعر جرام الذهب عيار 24 الصعود مجددا في سوق الصاغة بالتعاملات الآن ليبلغ 2332 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2040 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية ليبلغ 2040 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1750 جنيهًا)

وارتفع بشكل قوي سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 1750 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ارباح جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 160 جنيها ليبلغ 16320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما استفاد سعر أوقية الذهب عيار 24 مثل باقي الأعيرة نحو 72292 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا جديدا ليبلغ حوالي 2.332 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفزت خلال التعاملات اليوم في البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا بنحو 20 دولار لتسجل نحو 1983 دولار.