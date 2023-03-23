سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز 20 جنيها أول ايام شهر رمضان

شهدت اوقية الذهب صعودا ملحوظا في مطلع التداولات اليومية لبورصة المعادن الدولية ، ليواصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23-3- 2023 ، بعد هبوط متتالى علي مدار يومان بسوق الصاغة بمختلف المحافظات.

واظهرت تقارير شعبة الذهب ، إن سعر المشغولات الذهبية ارتفع بقيمة 20 جنيهات للجرام ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2030 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 2010 بدون احتساب المصنعية .

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2286 جنيها)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2286 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2030 جنيه)

وشهد ايضا سعر جرام الذهب عيار 21 ، ارتفاع بشكل ملحوظ صباحا ليبلغ 2030 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1740 جنيهًا)

اشتعل مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1740 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

مكاسب جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لتصل الى نحو 160 جنيها ليبلغ نحو 16240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعدت سعر أوقية الذهب عيار 24 الى نحو 71320 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.230 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1973 دولار.