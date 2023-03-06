سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز 10 جنيهات اليوم الإثنين 6 مارس 2023

اشتعال جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 6-3-2023 في أول أيام تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الأوقية في تداولات البورصة العالمية للمعادن، ولكن انخفاض المعروض ساهم في ارتفاع الملاذ الآمن محليا.

وعلمت المال، أن سعر الذهب في مصر ارتفع منذ قليل في سوق الصاغة بنحو 10 جنيهات للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر طلبا ومبيعا في مصر لنحو 1840 جنيها، مقارنة بسعره أمس البالغ 1830 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 6-3-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2102 جنيه)

صعود مستمر سجله سعر جرام الذهب عيار 24 ليرتفع بقيمة نحو 10 جنيهات صباحا ، ليبلغ 2102 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1840 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مستوياته وتسجيل قفزات جديدة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1840 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1580 جنيهًا)

كما قفز صباحا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة بقيمة 10 جنيهات ليسجل 1580 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 80 جنيها ليسجل نحو 14720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 65399 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.102 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1855 دولارا.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك.