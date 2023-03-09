سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز 10جنيهات اليوم الخميس 9-3-2023

افتتح سوق الصاغة بكافة المحافظات تعاملاته الصباحية على صعود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 9-3-2023 بنحو 10 جنيهات للجرام وسط تذبذب مع صعود طفيف في سعر الاوقية في تداولات البورصة العالمية للمعادن ما ساهم في ارتفاع الملاذ الآمن محليا.

وعلمت المال من مصادر بسوق الصاغة، ان سعر الذهب اليوم في مصر قفز منذ قليل في سوق الصاغة بنحو 10 جنيهات للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 24 الاقل مبيعا في مصر نحو 2090 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 2080 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب والدولار

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2090 جنيها)

تذبذب مستمر يشهده سعر جرام الذهب عيار 24 ليرتفع بقيمة نحو 10 جنيهات صباحا ، ليبلغ 2090 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1825 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الصعود اليوم بعد انخفاضه امس بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1825 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1565 جنيهًا)

وقفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل بقيمة 10 جنيهات ، ليسجل 1565 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيها ليسجل نحو 14600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 64866 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.090 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1817 دولار.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار .