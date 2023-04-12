سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز ويسجل 2220 جنيها اليوم 12-4-2023

قفزة جديدة في أسعار أوقية الذهب في ثالث أيام تعاملاتها الأسبوعية ببورصة العالمية المعادن ، ليستفيد منها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 ويرتفع 20 جنيها ببداية التداولات الصباحية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وقالت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات ، إن الذهب في مصر واصل مستوياته المرتفعة ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2220 جنيها ، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2200 جنيه بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2535 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا جديدا صباحا ، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2535 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2220 جنيها)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزاته بشكل ملحوظ فى التداولات الصباحية ليبلغ 2220 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1903 جنيهات)

وقفز لليوم الثاني سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1903 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

مكاسب جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 160 جنيها ليبلغ نحو 17760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 78860 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.535 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت البورصة العالمية للمعادن من هبوط سعر الدولار عالميا على خلفيه مخاوف من حدوث أزمة مالية، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود مجددا خلال التعاملات ليبلغ 2013 دولارا.