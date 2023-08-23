سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز مجددا ويربح 20 جنيها بسوق الصاغة

قفزة ملحوظة في مطلع التعاملات الصباحية سجلها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 23-8-2023 في سوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية، بالتزامن مع تذبذب العرض والطلب في السوق المحلية.

وعلمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب، أن سعر الجرام واصل صعوده اليوم بقيمة 20 جنيها، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي، حوالي 2280 جنيها، مقارنة بسعره أمس البالغ 2260 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 23-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2606 جنيهات)

واوضحت المصادر ان سعر جرام الذهب عيار 24 عاود الارتفاع ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2606 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2280 جنيه)

وكشفت عن ان جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مجددا ايضا بالتداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 2280 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1955 جنيهًا)

فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 1955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18240 جنيه)

من جديد فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ليبلغ 18240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 80 جنيها للجنيه

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 تحرك جديد بنحو 330 جنيها لتسجل نحو 80786 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.606 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات بنحو 6 دولارات لتبلغ نحو 1904 دولار.