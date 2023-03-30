سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز لمستويات تاريخية بعد ارتفاع سعر الفائدة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 قفزة كبيرة اليوم الخميس 30-3-2023 بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع سعر الفائدة بواقع 2% ليشهد المعدن الأصفر زيادة في سوق الصاغة المحلية مستفيدا من التغيرات وللتحوط من الأزمات.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الجرام ارتفع 10جنيهات بعد ارتفاع سعر الفائدة في البنوك المصرية، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي نحو 2160 جنيها للجرام، مقارنة بسعر 2150 جنيها منتصف التعاملات غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

ازداد الطلب على الذهب ماساهم في ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 مجددا، وهو الأعلى سعرا بسوق الصاغة بالتعاملات الآن ليبلغ 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيها)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ايضا بالتداولات المسائية بشكل ملحوظ ليبلغ 2160 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1850 جنيهًا)

كما قفز بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 1850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 80 جنيها ليبلغ 17260 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما قفز سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1980 دولارا.