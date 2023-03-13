سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز لأعلى مستوى فى تاريخه اليوم 13-3-2023

ارتفاع ملحوظ شهدته أوقية الذهب في أول أيام تعاملاتها الأسبوعية في البورصة العالمية المعادن، ليصعد معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 13-3-2023 نحو 10 جنيهات في التداولات الصباحية فى سوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وقال نادي نجيب عصو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، إن الذهب في مصر واصل مستوياته الأعلى على مر تاريخه بعد صعود الأوقية نتيجة إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 1870 جنيها، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 1860 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 13-3-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2135 جنيها)

وقفز في التعاملات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرا في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2135 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1870 جنيها)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل تحقيق أرباح صباحا ليبلغ 1870 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1605 جنيهات)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليرتفع ويبلغ 1605 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق مكاسب بنحو 80 جنيها ليسجل نحو 14960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وقفز سعر أوقية الذهب عيار 24 ليبلغ نحو 66185 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.135 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت البورصة العالمية للمعادن من هبوط سعر الدولار عالميا بعد انخفاضه على خلفية مخاوف من حدوث أزمة مالية، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ويبلغ 1878 دولارا.