سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز لأعلى مستوى في شهرين ويسجل 2330 جنيها

كشفت مصادر في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد الغرف التجارية ، عن استمرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 12-8-2023 في تسجيل ارتفاعات هي الأكبر منذ شهرين بسوق الصاغة، رغم عدم تحرك سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية اليوم لتوقف التداولات للاجازة الأسبوعية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ “المال” ، عن تسجيل المعدن الأصفر أرباحا صباحية بقيمة 10 جنيهات ، ليصعد سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر إلى نحو 2330 جنيها، مقارنة بسعر الجرام أمس البالغ 2320 جنيها ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2662 جنيها)

ومازال سعر الذهب عيار 24 يواصل قفزاته القوية منذ أول أمس في التداولات الصباحية ، وهو أعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2662 حنيها، علمًا بأنه الأقل تشكيلا في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (2330 جنيها)

وارتفع بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مدار اليوم مستفيدا من تحرك الطلب ، ليبلغ 2330 جنيها صباحا بعد تحقيقه أرباحا أمس بقيمة 140 جنيها ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1997 جنيهًا)

فيما صعد مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا بقيمة 10 جنيهات ليبلغ 1997 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18640 جنيها)

واشتعل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليحقق أرباحا بحوالى 80 جنيها ليبلغ 18640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82522 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.662 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن استقرارا جديدا في التعاملات الأسبوعية بشكل ملحوظ لتسجل نحو 1916 دولارا.