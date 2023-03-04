سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز صباحا بقيمة 30 جنيها.. تعرف على الأسباب

اشتعل صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل السبت 4-3-2023 في التعاملات الصباحية بسوق الصاغة ، مع إغلاق بورصة المعادن الدولية على قفزة ملحوظة في سعر أوقية الذهب بأكثر من 20 دولارا، بالتزامن مع انخفاض المعروض من المعدن محليا.

وعلمت “المال”، أن سعر المعدن الأصفر قفز بقيمة 30 جنيها للجرام صباحا، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1820 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 1790 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-3–2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2080 جنيها)

واشتعل صباحا العيار الأقل مبيعا في مصر وهو سعر جرام الذهب عيار 24، لاسيما أنه الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى ليبلغ 2080 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1820 جنيها)

وارتفع بشكل متواصل أن جرام الذهب اليوم عيار 21 ايضا بالتداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 1820 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1564 جنيهًا)

صباحيا قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا عند مستويات 1564 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 240 جنيها ليبلغ 14560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 64480 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.080 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء أمس ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا قبل اغلاقها للإجازة الاسبوعية لتسجل نحو 1858 دولارا.