سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز بشكل تاريخي ويتخطى 1600جنيه

أغلقت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها للأجازة الاسبوعية على ارتفاع ملحوظ في أوقية الذهب ، فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل أعلى سعر في التاريخ خلال التداولات اليومية اليوم السبت 3-12-2022 في متوسط تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية.

وكشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن سعر جرام الذهب ارتفع بواقع 5 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1605 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح البالغه 1600 جنيه، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-12-2022 .

سعر جرام الذهب عيار 24 (1830 جنيها)

وتسبب ارتفاع سعر الأوقية عالميا في صعود سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 5 جنيهات على مدار اليوم، ليبلغ 1830 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1605 جنيهات)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 حوالي 5 جنيهات ليبلغ 1605 جنيهات وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر من عدة عوامل أبرزها تحرك سعر الدولار امام العملة المحلية ، بالاضافة الى ارتفاع الطلب على المعدن الاصفر وزيادة سعر الاوقية في بورصة المعادن العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1375 جنيهًا)

واشتعل مجدداً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليسجل 1375 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 12840 جنيها)

وتحرك سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو الصعود ليسجل نحو 12840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 56730 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.830 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار.